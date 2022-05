In Vietnam luci, danze e colori per l’apertura dei SEA Games

Roma, 13 mag. (askanews) – Grande spettacolo di luci, danze e musica ad Hanoi, in Vietnam. per la cerimonia d’apertura dei Giochi del Sud-Est Asiatico, noti anche come SEA Games (SEAG); una festa che si è celebrata con sei mesi di ritardo a causa del Covid.

Fuochi d’artificio sul My Dinh National Stadium della capitale durante le due ore di spettacolo. I Giochi del Mare durano 18 giorni e si volgono ogni due anni, prevedono discipline olimpiche come l’atletica e il nuoto, oltre a sport regionali come l’arte marziale indonesiana del pencak silat e lo xiangqi, noto anche come scacchi cinesi.

Centinaia di atleti in rappresentanza degli oltre 4.900 sportivi di 11 paesi del Sud-Est Asiatico in gara hanno sfilato sventolando le bandiere nazionali e passando accanto a file di donne in abiti tradizionali vietnamiti.

“A nome dei leader del partito, dello Stato e del governo vietnamita vi ringrazio per aver partecipato all’apertura dei 31esimi Giochi del Mare ad Hanoi”, ha detto il presidente del Vietnam Nguyen Xuan Phuc.