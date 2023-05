La Francia per l’ambiente. Proposta e votata dal parlamento nella primavera del 2021, è entrata ieri in vigore la legge francese che vieta tre tratte aeree che possono essere sostituite dai treni: pensato a sostegno dell’ambiente, il piano prevedeva originariamente otto tratte. Vediamo quali sono quelle ufficialmente vietate.

Per ridurre l’impatto del cambiamento climatico

Contro le emissioni di anidride carbonica: l’obiettivo è quello di limitare gli spostamenti in volo quando questi possono essere facilmente sostituiti da viaggi in treno (decisamente più sostenibili dal punto di vista ambientale) per scongiurare l’emissione del principale gas serra a cui è dovuto il cambiamento climatico. Lo scorso dicembre la Commissione europea aveva dato parere positivo al piano, eliminando però le tratte in cui il viaggio in treno superava le due ore e mezza oppure non prevedeva collegamenti per chi dovesse raggiungere gli aeroporti limitrofi in tempo per i voli della mattina presto o della sera tardi.

Le tratte ufficialmente vietate

Le tre tratte rimaste vietate sono: Parigi Orly-Bordeaux, Parigi Orly-Nantes e Parigi Orly-Lione. In seguito al parere favorevole espresso dalla Commissione Europea, era arrivata anche l’approvazione del Consiglio di Stato e ieri, martedì 23 maggio 2023, finalmente la promulgazione della legge dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.