Inail: calano infortuni e morti sul lavoro, priorità prevenzione

Roma, 14 ott. (askanews) – La sicurezza sul lavoro non è un costo, ma un investimento per per il futuro delle imprese. Così il presidente dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo, presentando alla Camera la relazione annuale. “L’investimento vuol dire tutelare la salute delle persone che lavorano nelle proprie aziende – ha detto D’Ascenzo – e questo è per me il concetto più importante di tutti: garantire a tutti di poter lavorare serenamente, tornare la sera a casa dai propri cari senza incorrere in alcun rischio nell’attività lavorativa”.

I numeri del 2023 parlano di un calo degli incidenti sul lavoro pari al 16,1%. I morti sono stati 1.147 in diminuzione del 9,5% rispetto all’anno precedente. Crescono, invece, le malattie professionali. Per arginare le stragi sul lavoro sono aumentati controlli e sanzioni, ma la priorità resta la prevenzione.

“Per noi è fondamentale il tema della prevenzione – ha aggiunto il presidente dell’Inail – perché vogliamo intervenire prima piuttosto che essere costretti a intervenire dopo che gli infortuni avvengono”. Se la parola d’ordine è prevenire, lo strumento più efficace in questa direzione è rappresentato dalla formazione.

“L’investimento in sicurezza deve essere fatto avendo attenzione a favorire la formazione e l’informazione in materia di sicurezza – ha dichiarato il ministro del Lavoro, Marina Calderone – partendo dalle scuole, dai ragazzi che saranno i lavoratori del domani, valutando una formazione che sia effettiva che tenga conto di quelle che sono le nuove funzioni e, soprattutto, le nuove attività lavorative, i nuovi rischi che queste attività lavorative comportano, valorizzando quello che l’intelligenza artificiale ci può dare”.

Calderone ha poi rivolto un invito alle parti sociali a collaborare. “Parlare di sicurezza e salute delle persone e di vita sicura – ha concluso – vuol dire avere tutti un’attenzione a fare uno sforzo condiviso per trovare soluzioni ampie, efficaci”.