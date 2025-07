Inail, D'Ascenzo: formazione strada maestra per sicurezza lavoro

Roma, 3 lug. (askanews) – La fotografia dell’Inail sul fenomeno degli infortuni sul lavoro è di “sostanziale stabilità, ma di estrema attenzione dei fenomeni che si vengono a verificare”. Lo ha detto il presidente dell’istituto, Fabrizio D’Ascenzo, a margine della presentazione della relazione annuale.

“Quindi, attenzione alle malattie professionali che abbiamo messo particolarmente in evidenza – ha proseguito – attenzione agli infortuni in itinere, quindi valutazione sul rischio strada che deve essere tenuto assolutamente in considerazione e, soprattutto, ancora una volta prevenzione.

Fare formazione e informazione è la strada maestra per andare verso un abbassamento dei numeri. Ma c’è anche un altro fenomeno importante: la consapevolezza della copertura assicurativa all’interno della scuola. Prima non c’era e non si pensava si potesse avere una copertura di questo genere. Adesso è noto a tutti che c’è e chiaramente si utilizza questa ulteriore garanzia che mettiamo a disposizione”.