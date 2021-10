Inarrestabili Maneskin, apriranno il concerto dei Rolling Stones

Roma, 27 ott. (askanews) – Continua l’incredibile successo dei Maneskin a livello mondiale.

La band romana è stata ospite del celebre “Tonight Show” di Jimmy Fallon e si è esibita su un palcoscenico popolarissimo, la prima volta in assoluto per un gruppo italiano, cantando successi come “Beggin” e l’ultimo singolo uscito, “Mammamia”.

Da Sanremo all’Eurovision, di strada ne hanno fatta tantissima e hanno postato vittoriosi sui social la foto insieme a Jimmy Fallon che li ha accolti nel suo salotto esclusivo che ha visto passare celebrity di ogni tipo e politici.

E proprio qui è arrivato l’annuncio bomba: il 6 novembre apriranno il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas.

Non finisce qui; oltre allo show tv i Maneskin negli Stati Uniti si esibiscono dal vivo in due concerti, al Bowery Ballroom di New York e il primo novembre al Roxy Theatre di Los Angeles. La loro ascesa continua e il prossimo obiettivo è conquistare premi agli MTV Europe Music Awards 2021, dove si presentano con tre nomination.