Inaugurata a Gorizia la DAG-Digital Art Gallery, 300 m. di percorso

Gorizia, 17 dic. (askanews) – E’ stata inaugurata a Gorizia la DAG – Digital Art Gallery, una nuova galleria d’arte digitale immersiva che fa della rinnovata Galleria Bombi l’opera d’arte digitale più grande d’Europa: oltre 300 metri di percorso, di cui 100 trasformati in un ambiente visivo totalmente rivestito da LED di ultima generazione, per un totale di 1.000 metri quadrati di superficie digitale in uno spazio di esperienze immersive in cui si fondono arte e tecnologia.

DAG ha aperto con Data Tunnel, opera di Refik Anadol, tra i più influenti artisti al mondo nell’ambito della digital art e dell’estetica dei dati, i cui lavori sono esposti in istituzioni come il MoMA, il Centre Pompidou, la Serpentine, Palazzo Strozzi e The Sphere a Las Vegas. Data Tunnel rende lo spazio un organismo digitale vivo, attraversato da un flusso visivo continuo lungo l’intera estensione del Ledwall. Il progetto nasce dalla ricerca dell’artista sul Large Nature Model, un modello di intelligenza artificiale addestrato su milioni di immagini ambientali e dataset provenienti da musei e archivi scientifici internazionali, raccolti e curati secondo principi etici e sostenibili.

DAG è uno dei lasciti alla città di Gorizia di GO! 2025 (Nova Gorica – Gorizia Capitale europea della Cultura 2025), l’appuntamento che per l’intero anno ha illuminato con arte, musica, cultura, enogastronomia il territorio del Goriziano – e di tutta la Regione Friuli Venezia Giulia – coinvolgendo quotidianamente migliaia di persone tra cittadini e turisti provenienti da tutto il mondo arrivati per visitare la prima Capitale europea della Cultura transfrontaliera.