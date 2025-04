Inaugurata a la Nuvola mostra Women for Women against Violence

Roma, 4 apr. (askanews) – Inaugurata alla Nuvola, alla presenza della Ministra Eugenia Roccella, Women for Women against Violence – La Mostra, un progetto artistico e sociale creato appositamente per celebrare il decennale di Women for Women against Violence – Camomilla Award, l’iniziativa nata per sostenere il contrasto alla violenza di genere e la prevenzione sul tumore al seno, e da 5 anni programma Rai.

Un traguardo che Donatella Gimigliano, sua ideatrice e promotrice, sottolinea: “Dieci anni fa ero una paziente oncologica, con una storia familiare segnata dal tumore al seno. Sapevo cosa significava portare sulla pelle e nell’anima segni indelebili. Ma quelle cicatrici non appartengono solo alla malattia: le ho viste anche nelle donne sopravvissute alla violenza, ferite diverse ma ugualmente profonde. Questa mostra è la celebrazione di ogni battaglia vinta, di ogni donna aiutata”.

La mostra, organizzata in co-produzione con Ente Eur, sarà in esposizione fino al 10 aprile (h. 10 – 17.00) è stata realizzata da Tiziana Luxardo, fotografa italiana di spicco ed erede di una rinomata dinastia di fotografi. “La mostra – racconta – narra, attraverso gli abbracci dei protagonisti, la condivisione, la forza, la vicinanza, il prendersi cura dell’altro. Il filo conduttore, non a caso, è la foto delle sorelle Pitzalis, unite in un abbraccio da due drammi diversi, ma entrambe ferite sia nel corpo che nell’anima: un’immagine che ho voluto impreziosire con dell’oro, ispirandomi all’arte giapponese del Kintsugi “.

L’itinerario complessivo presenta 21 fotografie di grande formato (140×200 cm) ed è un racconto di immagini che ritraggono assieme le vittime di violenza o sopravvissute al tumore al seno e alcuni testimonial premiati negli anni con il Camomilla Award, riconoscimento simbolo della solidarietà.

Le persone “resilienti” ritratte sono: Nadia Accetti, Alessandro, Barbara Bartolotti, Fanny Cristina Campion, Ilaria Capponi, Giuliana Di Carlo, Maria Pia Dionisi, Donatella Gimigliano, Edy Giordano, Filomena Lamberti, Alessandra Laganà, Elga Magrini, Pinky, Eleonora Pieroni, Francesca Pitzalis, Giulio e Ines Pivetta, Chiara Salvo, Simone Sabani, Antonietta Tuccillo, Katia Villirillo.

I testimonial sono: Rosanna Banfi, Alessio Boni, Beppe Convertini, Maria Grazia Cucinotta, Eleonora Daniele, Emma D’Aquino, Leyla Hussein, Antonia Liskova, Nicolò Maja, Carolina Marconi, Patrizia Mirigliani, Francesco Montanari, Gianluigi Nuzzi, Valentina Pitzalis, Luana Ravegnini, Benedetta Rinaldi, Nicoletta Romanoff, Maria Antonietta Rositani, Carolyn Smith, Valeria Solarino, Alessandra Viero. Accanto ad ogni fotografia, una didascalia racconterà la storia di chi ha vissuto la specifica tragedia personale e il riscatto. Inoltre, attraverso un QR code, i visitatori potranno ascoltare direttamente dalla voce delle protagoniste il racconto della loro esperienza, immergendosi nelle emozioni, nelle difficoltà e nella forza della loro rinascita.

Alla mostra è correlato anche un libro fotografico, edito da Mariella Restuccia di Musitalia, con la prefazione di Antonio Centomani, regista della kermesse televisiva, il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione Consorzio Umanitas e a Salvamamme, presieduta da Grazia Passeri, per il progetto “Valigia di Salvataggio”, che offre un kit di prima necessità e supporto psicologico e legale alle donne che fuggono da situazioni di violenza domestica, aiutandole a ricominciare in sicurezza.