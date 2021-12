Inaugurata a Milano la Clinica di I livello dell’Ivi

Milano, 16 dic. (askanews) – Inaugurata a Milano la Clinica di I Livello Ivi, con la presentazione dei risultati emersi durante la 9° edizione del Congresso IVIRMA che ha visto la partecipazione dei i principali ricercatori nel settore della procreazione medicalmente esistita a livello mondiale. Due studi sono risultati molto importanti. Il primo sui test genetici preimpianto non invasivi e il secondo sulle possibilità di riattivazione ovarica in pazienti con scarsa riserva di ovociti.

Molti dunque i progressi raggiunti nel campo della Medicina Riproduttiva, in termini di innovazioni tecnologiche e studi. Con la Pma che cresce come scelta e come offerta di risposte scientifiche Ivi, gruppo nato nel 1990 in Spagna come prima istituzione medica totalmente specializzata in Procreazione Medicalmente Assistita, è oggi leader nel settore che dispone della più grande banca di ovociti al mondo. E la medicina della procreazione sta compiendo passi da gigante, raggiungendo in tempi relativamente brevi risultati che, solo fino a pochi anni fa, erano impensabili.

Come conferma il Professor Antonio Pellicer, Presidente e Fondatore di Ivi:

“Negli ultimi anni il numero di coppie che ricorronno alla fecondazione assistita è aumentato notevolmente. Soprattutto perché le donne hanno deciso di avere figli in età più avanzata e questo porta ad una serie di problemi che si risolvono con l’aiuto della procreazione medicalmente assistita. Ivi ha un Dna molto chiaro, operando in maniera diversa da molti altri centri, con una importante divisione di ricerca che sviluppa le tecniche più avanzate per i nostri pazienti. C’è poi una eccellenza clinica con ottimi risultati verificati in tutto il mondo”.

A sei anni dall’apertura del primo Centro di I livello a Roma, ad uno dall’apertura della Clinica di III livello nella Capitale e a meno di un anno da quella del Centro di I livello a Bari, IVI ora guarda ancora all’Italia e a Milano. Ancora il prof. Pellicer:

“Dopo aver aperto i centri di Roma, nel 2016, e Bari nel 2020 sono soddisfatto e orgoglioso dell’apertura del centro Ivi di primo livello a Milano dove possiamo fare dalla visita ginecologiche, lo studio della fecondità e anche orientare sulle diverse scelte di trattamento di Pma che possiamo offrire a tutte le coppie del Nord Italia”.