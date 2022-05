Inaugurata la prima “House of Peroni Nastro Azzurro” italiana

Roma, 12 mag. (askanews) – L’eleganza di Palazzo Dama e la celebrazione dello stile e del gusto italiano nel mondo: sono stati gli ingredienti di una serata d’eccezione che ha inaugurato la prima House of Peroni Nastro Azzurro italiana. Con il lancio per la prima volta in Italia di questo “concept”. Un luogo unico, aperto a tutti, dove il carattere italiano del brand emerge e orgogliosamente si fonde con la sua anima internazionale;

Nel corso dell’Opening Event è stato mostrato ciò che i consumatori potranno provare nella nuova House of Peroni Nastro Azzurro.

E’ il concetto di ospitalità italiana con al centro un’esperienza gastronomica e di miscelazione di altissima qualità. Simone Caporale, brand ambassador di Pna: “Peroni Nastro Azzurro, cosa che vedi quando sei fuori dall’Italia, rappresenta l’eccellenza italiana non solo per quanto riguarda il prodotto, la birra, ma anche tutto quell’eleganza e quel modo di fare proprio di questi eventi. Per il mangiare, l’aperitivo, la musica, lo stile.

E questa è una cosa davanti alla quale togliersi veramente il cappello”.

Per la serata di inaugurazione presente anche Gino Sorbillo, re della pizza napoletana, per un perfetto abbinamento: “Per me scegliere Peroni Nastro Azzurro significa andare sul sicuro, per un abbinamento che appartiene alla pizza napoletana. Quindi avere le spalle forti per continuare a fare quello che ho sempre fatto cercando sempre di migliorare con la sicurezza di un’azienda che mi accompagna in questo percorso di vita e professionale. Mi emoziono, ma l’emozione per me è un valore aggiunto e un vanto”.

L’esperienza va oltre la sola offerta gastronomica: una fitta programmazione di eventi da Maggio a Ottobre, tutti i giorni della settimana, animeranno le serate dell’estate romana, con tantissimi special guest e performer di primo livello, tra cui l’attore Marco Rossetti (Docs) e l’attore e produttore italo-americano Jacopo Rampini (Law & Order, FBI, Halston), il cantante Gemello, il Dj Pascal Moscheni oltre a Simone Caporale e Gino Sorbillo, per portare in vita la filosofia “Vivi ogni momento” di Peroni Nastro Azzurro.

Francesca Bandelli, Marketing & Innovation Director di Birra Peroni: “Questo è solo l’inizio, a seguire avremo la campagna “Vivi ogni momento”. Siamo orgogliosi di lanciare questo concept per la prima volta in Italia, nel cuore di Roma, dove quasi sessant’anni fa il brand Peroni Nastro Azzurro ha visto la luce. E avremo testimonial che rappresentano al meglio Peroni Nastro Azzurro”.

Le attività di comunicazione hanno già preso il via con la campagna digital partita a fine aprile e proseguiranno con lo spot Tv che sarà live a partire dal 15 maggio.