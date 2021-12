Inaugurata l’edizione 2021 di Gardaland Magic Winter

Milano, 6 dic. (askanews) – Dopo la cancellazione dell’edizione 2020 a cusa delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19, è stato inaugurato il Gardaland Magic Winter 2021, l’evento invernale durante il quale decorazioni, spettacoli a tema e speciali attività trasformano il Parco divertimenti in un luogo magico, nel quale trascorrere in allegria le festivita natalizie.

Dopo il ponte dell’Immacolata l’evento proseguirà nei fine settimana dell’11-12, del 18-19 e del 23-24 dicembre.

Dal 26 dicembre, invece, il Parco rimarra aperto ininterrottamente tutti i giorni fino al 9 gennaio 2022.

In ogni caso, nel rispetto delle normative anti-contagio vigenti e per la sicurezza di tutti, per accedere a Gardaland gli ospiti, dai 12 anni in su, hanno l’obbligo di presentare la Certificazione Verde (Green Pass). A partire dal 6 dicembre 2021, inoltre, per accedere ad alcuni servizi, come ristoranti al chiuso, teatri, ecc è necessario il cosiddetto “Green Pass rafforzato”.

La documentazione dovrà sempre essere accompagnata da un documento d’identità valido.