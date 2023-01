Home > Video > Inaugurato a Boston un memorial dedicato a Martin Luther King Jr Inaugurato a Boston un memorial dedicato a Martin Luther King Jr

Boston, 14 gen. (askanews) – Centinaia di persone si sono riunite a Boston per l’inaugurazione di un memoriale in onore del leader dei diritti civili Martin Luther King Jr. “The Embrace”, progettato da Hank Willis Thomas e MASS Design Group, onora Luther King e sua moglie Coretta Scott King, che si sono incontrati a Boston, e il movimento per i diritti civili.

