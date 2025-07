Inaugurato a Lipari un nuovo centro per le tartarughe

Milano, 8 lug. (askanews) – Prosegue la collaborazione tra E.ON e Filicudi Wildlife Conservation per la salvaguardia dei nostri mari, a tutela degli ecosistemi e delle specie che li popolano. È stato infatti inaugurato il nuovo Turtle Point di Lipari, nuovo centro di conservazione dedicato alla promozione, educazione e tutela del mare e della biodiversità marina dell’arcipelago.

Per le Eolie si tratta del primo centro interamente dedicato alla biologia marina e attivo tutto l’anno.

Mentre il Pronto Soccorso delle Tartarughe Marine rimarrà operativo da Filicudi per il recupero e la cura degli esemplari locali, il nuovo centro di Lipari ospiterà progetti di ricerca e conservazione delle specie, attività divulgative e formative oltre a un’area espositiva dedicata a una mostra fotografica sulla vita nele isole. A Lipari, quindi, il Turtle Point avrà una doppia funzione: scientifica, per le attività di monitoraggio della fauna, ed educativa.

Il percorso di collaborazione tra E.ON Italia e Filicudi Wildlife Conservation rientra nel progetto Energy4Blue, con cui l’azienda si impegna per supportare attività di tutela e ripristino della biodiversità del mare e per sensibilizzare cittadinanza e istituzioni sull’importanza del “blu” per il Pianeta. Insieme, dal 2020 a oggi, l’azienda e l’associazione hanno reso possibile il recupero e l’assistenza di circa 130 tartarughe in difficoltà, il coinvolgimento di oltre 900 volontari nei campi di ricerca e volontariato estivi e di 480 studenti della scuola primaria nella formazione presso il pronto soccorso.

Il progetto Energy4Blue – secondo Daniela Leotta, Chief Strategy, Sustainability & Communication Director di E.ON Italia – incarna la nostra visione di impegno per la tutela del territorio e del mare, promuovendo una responsabilità condivisa tra aziende, istituzioni e cittadini nella salvaguardia del pianeta.

Dal 2024, inoltre, E.ON ha sistematizzato il proprio impegno nella strategia Nature.ON che, partendo dall’analisi dell’impatto del modello di business aziendale sull’ambiente, prevede misure per promuovere la biodiversità e contrastare il cambiamento climatico. Questa strategia si compone di 3 macroaree: climate change; risorse e rifiuti; ecosistemi e biodiversità. Le attività di Energy4Blue e il supporto a Filicudi Wildlife Conservation si inseriscono in questo contesto.