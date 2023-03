Inaugurato a Milano il "Palco Gaber" al Teatro Lirico

Milano, 13 mar. (askanews) – Per celebrare il ventennale dalla scomparsa del Signor G., la Fondazione Gaber realizza per tutto il 2023 una serie di attività volte a ricordare il lavoro di uno dei più grandi artisti del nostro tempo, con l’obiettivo di avvicinarlo sempre di più alle nuove generazioni che per ragioni anagrafiche non l’hanno potuto conoscere.

Da sabato 11 marzo per tutto il 2023, “Palco Gaber” è l’installazione multimediale, realizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, che svela al pubblico contenuti speciali dall’archivio del Signor G., registrati anche all’interno del teatro stesso. I totem – schermi touch costruiti grazie a nuove tecnologie utilizzate nelle più importanti esposizioni artistiche internazionali – sono disponibili in due inedite ed esclusive postazioni sempre attive.

“Palco Gaber” offre una gallery di scatti inediti, video di speciali esibizioni, una playlist con le canzoni e i testi più iconici dalla discografia del Signor G., un approfondimento biografico, interviste e contributi di personaggi dal mondo dello spettacolo, della musica e delle istituzioni vicini a Giorgio Gaber, e le puntate del nuovo podcast – di Fondazione Gaber e Intesa Sanpaolo – “E pensare che c’era il pensiero” a cura di Lorenzo Luporini, per una panoramica a 360 gradi dell’artista più rivoluzionario del nostro secolo.

I primi due episodi di “E pensare che c’era il pensiero” saranno disponibili dal 10 marzo su Intesa Sanpaolo On Air, la piattaforma di podcasting della Banca, e su tutte le principali piattaforme podcast.