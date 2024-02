Inaugurato all'Idi il nuovo Centro di Diagnostica per Immagini

Roma, 27 feb. (askanews) – Un nuovo Centro di Diagnostica per immagini è stato inaugurato a Roma dall’Istituto Dermopatico dell’Immacolata, segnale di particolare attenzione all’aggiornamento e allo sviluppo del parco tecnologico. Il centro, diretto dal prof. Tommaso Pirronti con la consulenza clinico-scientifica del prof. Cesare Colosimo, è stato equipaggiato con nuove apparecchiature di grande qualità, capaci di migliorare le possibilità diagnostiche in tutti gli ambiti di applicazione clinica, anche grazie alla presenza di professionalità altamente qualificate.

Tutte le nuove Tomografie Computerizzate (TC) sono sistemi multidetettore, supportate da ricostruzione iterativa, che consentono riduzione dei tempi di esame, della dose di radiazioni, delle dosi di mezzo di contrasto, aumento della capacità esplorativa e della risoluzione, con conseguente maggiore efficienza e con possibilità di riconoscere anche malattie molto iniziali e/o in fase asintomatica. “Abbiamo puntato molto in tutti i settori sulla tecnologia e sull’innovazione a supporto delle competenze mediche che sono al centro della prestazione sanitaria – ha sottolineato Alessandro Zurzolo, Consigliere delegato Idi Roma – siamo convinti che con l’innovazione e la tecnologia possiamo migliorare sia percorsi di cura e anche la nostra produzione scientifica cercando di trovare nuove cure per i nostri pazienti”.

La dotazione di Risonanze Magnetiche (RM) è l’altro punto di eccellenza del Centro. Alla RM da 1,5 Tesla si sono infatti aggiunte 2 nuove RM, una a 3 Tesla, ottimale per la diagnostica del cervello, della prostata e del fegato acquistata grazie al fondamentale contributo della Fondazione Roma e una 1,5 Tesla. Le nuove RM sono sistemi caratterizzati da un tunnel molto più alto, completamente digitalizzati, supportati dall’utilizzo di Intelligenza Artificiale per la ottimizzazione dei tempi di esame e per la produzione di esami morfologici e funzionali.

“L’Idi è un centro di eccellenza nel campo delle malattie dermatologiche, ci ha presentato un progetto molto importante, di medicina personalizzata e di precisione. L’abbiamo valutato, ci è piaciuto, abbiamo visto che era un progetto di cui c’era effettivamente bisogno, e anche un progetto fortemente innovativo, abbiamo deciso di sostenerlo, con grande convinzione”, ha spiegato Franco Parasassi, Presidente della Fondazione Roma.

All’interno del nuovo Centro è stata realizzata anche un’Area Senologica, con dotazione completa (mammografo con tomosintesi e studi con mezzo di contrasto, ecografia ad alta definizione e “mammotome”, per procedure interventistiche sulla mammella).