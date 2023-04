Inaugurato il primo centro per produrre vaccini a mRNA in Africa

Inaugurato il primo centro per produrre vaccini a mRNA in Africa

Roma, 20 apr. (askanews) – Il Direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha inaugurato un hub tecnologico per la produzione di vaccini a mRNA a Città del Capo, in Sudafrica.

“L’Oms ritiene che il programma di trasferimento della tecnologia a mRNA sia estremamente promettente – ha detto – non solo per aumentare l’accesso ai vaccini contro il Covid-19, anche per altre malattie tra cui l’Hiv, la tubercolosi e altre che colpiscono i paesi a basso e medio reddito e per le quali non esistono vaccini o i vaccini sono insufficienti”.

É il primo centro in Africa di un progetto pilota lanciato durante la pandemia, realizzato con il sostegno dell’Oms e gestito dall’azienda biofarmaceutica sudafricana Biovac, dall’azienda biotecnologica Afrigen e dal South African Medical Research Council.