Inaugurato in New Jersey il più grande tempio indù fuori dall'India

Robbinsville, 9 ott. (askanews) – Imponente e sontuoso, è stato inaugurato il più grande tempio indù fuori dall’India. Si trova negli Stati Uniti nella cittadina di Robbinsville, nel New Jersey. BAPS Swaminarayan Akshardam, scolpito in India e portato negli Stati Uniti in barca, è stato inaugurato domenica ma sarà accessibile al grande pubblico il 18 ottobre. “È alto circa 190 piedi e contiene circa 2 milioni di piedi cubi di pietra. Le pietre provengono da sette paesi diversi, via nave sono arrivate in India, dove sono state intagliato a mano e assemblate a secco come un gigantesco puzzle” racconta un fedele che ha assistito all’inaugurazione.