Inaugurazione caserma Partinico, Crosetto: "Lo stato è presente"

Partinico (Pa), 31 mar. (askanews) – “Questa per rappresentare il fatto che lo Stato è presente in ogni parte di Italia ma soprattutto è presente mettendoci la faccia e con maggiore forza nelle parti del paese che hanno più difficoltà. Riaffermare con una Stazione dei carabinieri con forza l’impegno dello Stato per la legalità e la giustizia è un segno importantissimo. Parla così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione della nuova caserma della Compagnia carabinieri di Partinico, in provincia di Palermo. “Questa caserma è la dimostrazione che lo stato c’è sempre”.