Incastrata su passaggio a livello, auto viene travolta dal treno

Schianto terribile in provincia di Sondrio: un'automobile resta incastrata su passaggio a livello e viene colpita dal treno in arrivo

Un’automobile è rimasta incastrata su passaggio a livello e un treno non ha lasciato scampo. L’episodio ha avuto luogo a Stazzona, frazione del comune di Villa di Tirano, in provincia di Sondrio. La circolazione è stata subito bloccata e Trenord ha organizzato alcuni bus sostituitivi per i pendolari che necessitavano di spostarsi.

La tragedia

Stando alle prime informazioni trapelate, l’impatto tra auto e treno sarebbe stato particolarmente violento. Il convoglio avrebbe colpito in pieno il veicolo e poi lo avrebbe spazzato via per diversi metri sui binari. Condizioni particolarmente gravi quelle dell’autista della macchina, centrato in modo violentissimo nello sfortunato episodio.

L’uomo in pericolo di vita

Immediatamente dopo il terribile scontro, l’uomo è stato estratto dall’auto e trasportato mediante elisoccorso all’ospedale Morelli di Sondalo.

Diversi sono i traumi riportati dall’autista che rischia la vita a causa del drammatico incidente avvenuto.

Circolazione sospesa, organizzati alcuni bus sostitutivi

Quanto accaduto ha ovviamente avuto delle ripercussioni sulla mobilità, fortemente rallentata. E’ stata sospesa la circolazione tra Sondrio e Tirano, mentre i trenta passeggeri del treno sono stati fatti scendere e spostati a Tresenda. Nessuno di loro avrebbe riportato ferite. Sul luogo dell’incidente sono successivamente intervenuti, oltre ai medici e i paramedici inviati dall’Agenzia emergenza urgenza di Regione Lombardia (Areu), anche i vigili del fuoco che hanno prontamente messo in sicurezza l’intera zona.

