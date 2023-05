Incidente a Azzano Mella: autobus con studenti si ribalta

Autobus si ribalta mentre è in servizio: nessun ferito grave tra gli studenti e l'autista.

Paura ad Azzano Mella, provincia di Brescia, dove un autobus con a bordo diversi studenti si è ribaltato. Nessuna vittima o ferito grave.

Incidente nel bresciano: autobus con studenti si ribalta

Incidente stradale questa mattina – lunedì 8 maggio – ad Azzano Mella, in provincia di Brescia. Infatti, un autobus che trasportava circa una ventina di studenti diretti verso la scuola si è ribaltato su un fianco.

Stando alle prime informazioni, non ci sarebbero casi gravi né tantomeno vittime. Anche le persone incastrate e chi è rimasto coinvolto avrebbe riportato solo contusioni o lievi ferite.

La ricostruzione dei fatti e l’intervento dei soccorsi

L’allarme è scattato poco prima delle ore 07:00 di oggi, quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo della compagnia Arriva, avrebbe perso aderenza con l’asfalto finendo su un fianco. Ancora è da capire che se il conducente del pullman stesse eccedendo con la velocità.

Nello specifico, l’incidente è avvenuto sulla strada interna che collega Corticelle Pieve, frazione di Dello, all’abitato di Azzano Mella.

Sul posto sono intervenute anche due squadre dei vigili del fuoco, un elisoccorso, due auto mediche e quattro ambulanze. I rilievi invece sono stati affidati ai carabinieri; presente anche la Polizia Locale.