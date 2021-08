Incendi: Agrigento, arrestato piromane mentre appicca il fuoco**

Palermo. 9 ago. (Adnkronos) – Un piromane è stato arrestato in flagranza di reato mentre appicca il fuoco. E' accaduto a Cammarata, nell'agrigentino. I particolari dell'arresto saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 10 presso il Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento, nel corso della quale il Comandante della Compagnia Carabinieri di Cammarata, parlerà dell'attività condotta in questi giorni dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Cammarata in materia di tutela delle aree rurali e boschive nella zona della “montagna" e contrasto al fenomeno degli incendivi estivi, culminata con l’arresto in flagranza di reato di un uomo.