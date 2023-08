Incendi alle Hawaii, il bilancio supera i cento morti

Lahaina, 16 ago. (askanews) – Sono oltre cento le persone decedute negli incendi alle Hawaii che hanno fatto del rogo di Lahaina nell’isola di Maui, il più tragico della storia dell’arcipelago statunitense. Il bilancio dei morti, secondo quanto riferito dal governatorato dell’isola, non è ancora definitivo perché “ci sono certamente ancora dispersi ma non siamo in grado quantificarli con precisione”, ha riferito la polizia locale.

Permangono condizioni di vento forte e siccità che non facilitano i soccorsi. Nelle immagini le ricerche di altre persone tra le lamiere e gli edifici bruciati con l’aiuto di squadre cinofile.

Sempre più forti anche le polemiche sulla mancata prevenzione e sulla cattiva gestione dell’emergenza, che hanno portato all’apertura di un’ inchiesta ufficiale.