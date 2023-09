Incendi boschivi, un problema in forte crescita

Roma, 26 set. (askanews) – Il fenomeno degli incendi boschivi è un problema crescente a livello globale: il pianeta è costantemente minacciato dal clima incontrollato, dalla piromania e dal malfunzionamento delle linee elettriche che, da solo, è all’origine del 10% degli incendi.

Contribuire al processo di decarbonizzazione attraverso la mitigazione gli incendi boschivi è la vision di SLY start up italo-canadese fondata da Kseniya e Max Lenarciak e Davide De Marchi. La mission è la creazione di una tecnologia avanzata composta da un sensore posizionato nella foresta o in un’area a rischio, in grado di identificare precocemente la fase iniziale di un incendio in modo selettivo, ne abbiamo parlato con Davide De Marchi, Head of Scienze di SLY:

“Ci siamo resi conto che solo l’1% degli incendi provoca il 50% di danni, è quindi uno spreco di forze andare ad identificare tutti gli incendi”.

Tempestività, contenimento dei costi, utilizzo di tecnologia satellitare e intelligenza artificiale sono i fattori competitivi di SLY.

“Abbiamo inoltre sviluppato un sensore, tramite un partenariato strategico, per la copertura in zona remote tramite l’utilizzo di tecnologie satellitari. Abbiamo ottimizzato gli algoritmi di classificazione. I nostri sensori operano in real time e riscono a localizzare l’incendio per far si che gli enti predisposti abbiano in real time direttamente la posizione dove andare con i mezzi di supporto”.

Il mercato dei servizi funzionali al contenimento degli incendi è in forte crescita a livello globale. Negli Stati Uniti è già stato ampiamente dimostrato che l’individuazione precoce degli incendi risulti essere uno dei metodi più efficaci – anche dal punto di vista economico – per affrontare il problema. Con questa logica il PNRR ha allocato oltre100 milioni per la distribuzione di sensori.

“Per noi è stato un grande onore lavorare con l’Università Bocconi, hanno creduto in noi e siamo molto contenti. Loro ci hanno aperto un network straordinario. Programmi come Innovit sono straordinari, un punte fra l’America e l’Italia”.

Sly è stata ammessa alla Fase 2 del programma di accelerazione “Startup acceleration” relativamente ai settori Climate, Green Energy e Food Tech di INNOVIT, l’Italian Innovation & Culture Hub basato a San Francisco e promosso dal del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.