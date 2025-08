Incendi canadesi causano allerta per la qualità dell'aria negli Stati Uniti

Gli incendi in Canada stanno causando allerta per la qualità dell'aria negli Stati Uniti, con rischi per la salute pubblica.

FUMI TOSSICI DALLA CANADA: UN’EMERGENZA PER LA SALUTE NEGLI STATI UNITI. Le fiamme che devastano diverse province canadesi stanno creando non pochi problemi anche negli Stati Uniti, dove gli avvisi di qualità dell’aria si moltiplicano nei vari stati del Midwest. Da almeno tre giorni, la situazione è diventata critica e i suoi effetti sono già visibili.

Incendi e allerta qualità dell’aria

Sabato, diversi incendi continuavano a bruciare in Canada, con il fumo che ha iniziato a invadere stati come Iowa, Minnesota, Wisconsin e Michigan. Le autorità non hanno perso tempo e hanno emesso avvisi di aria malsana, segnalando livelli di inquinamento atmosferico che raggiungono picchi allarmanti. A Minneapolis, il database IQAir ha fatto sapere che la città sta vivendo una delle peggiori qualità dell’aria al mondo. Come ci si sente a respirare un’aria così compromessa?

Il sistema dell’Indice di Qualità dell’Aria (AQI) prevede un ulteriore peggioramento delle condizioni, con aree del Minnesota che rischiano di rimanere nella categoria rossa di inquinamento. Joe Strus, meteorologo del Servizio Meteorologico Nazionale, ha descritto la situazione in modo chiaro: “Quando esci, puoi assaporare il fumo, puoi sentirne l’odore”. La diffusione del fumo è prevista anche per il giorno successivo, estendendosi verso sud fino a Tennessee e Missouri. Insomma, la situazione è da tenere d’occhio.

Rischi per la salute

Ma quali sono i rischi per la salute legati a questa cattiva qualità dell’aria? Le persone con malattie polmonari e cardiache, i bambini, gli anziani e le donne in gravidanza sono particolarmente vulnerabili. Le autorità sanitarie locali mettono in guardia: l’esposizione prolungata al fumo può aggravare le condizioni di salute preesistenti e causare nuovi problemi respiratori. Non è un’eventualità da sottovalutare.

Questa situazione non è nuova; gli incendi canadesi hanno avuto effetti così lontani anche in passato. Ricordate il 2023? Quella stagione di incendi aveva già inviato fumi attraverso l’Atlantico, colpendo l’Europa settentrionale. Attualmente, sono attivi 717 focolai in tutto il Canada, secondo il Canadian Interagency Forest Fire Centre. Una vera emergenza.

Situazione attuale in Canada

Le province di British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba e Ontario, insieme a Yukon e ai Territori del Nord-Ovest, sono attualmente colpite da incendi incontrollabili. Il Canadian Interagency Forest Fire Centre ha segnalato livelli di inquinamento atmosferico “estremamente alti” in Saskatchewan, Manitoba e Ontario. Anche in British Columbia, Alberta e Quebec si registrano avvisi di qualità dell’aria, sebbene i rischi per la salute siano considerati inferiori.

Environment Canada ha avvertito che la scarsa visibilità e il cattivo stato dell’aria persisteranno fino a domenica. La situazione è in continua evoluzione e viene monitorata attentamente, con aggiornamenti costanti per la popolazione. Rimanete informati, perché la salute è una priorità.