Incendi: Fratoianni, 'di fronte a disastro in Sicilia è utile comprare carri armati?'

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – "Era davvero populista chiedere al ministro Crosetto perché si buttano oltre 4 miliardi di euro per dei carri armati quando servirebbe tutt'altro di fronte all’emergenza incendi? Noi l'abbiamo fatto una settimana fa nell’aula di Montecitorio, ma non abbiamo ricevuto risposta alcuna. Oggi, di fronte al disastro in corso in Sicilia ha ancora più senso chiederlo. Mai che imparino dalla realtà…". Lo scrive su Twitter Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana e deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra.