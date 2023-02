Incendi in Cile: 180 roghi sotto controllo

Al momento sono sotto controllo almeno 180 incendi in Cile: al lavoro 122 aerei per arginare la situazione alquanto critica.

Situazione alquanto critica in Cile: il paese è devastato da innumerevoli incendi.

Sono in azione 122 aerei per arginare i roghi. Come se questo non bastasse il Ten Tanker, capace di lanciare 35.000 litri d’acqua, è al momento fermo a causa di un guasto. Il governo ha decretato lo stato di catastrofe in tre regioni: Biobìo, Nuble e La Araucanìa. Le operazioni di spegnimento dei roghi proseguono da ormai una settimana. Almeno 180 incendi su 264 sono stati messi sotto controllo.

Gli ultimi aggiornamenti provengono dalla ministra dell’Interno Carolina Tohá, nel corso di una conferenza stampa. L’emergenza è ancora in atto.

Incendi in Cile: guasto a un Ten Tanker

Carolina Tohá ha parlato anche del Ten Tanker della Boeing, indicandolo come il più importante tra gli aerei al momento in azione. Il Ten Tanker ha la capacità di lanciare almento 35.000 litri d’acqua. Come informa l’Ansa l’aereo in questione è al momento inutilizzabile.

Il velivolo è fermo da tre giorni a causa di un guasto alla valvola che regola la pressione del motore atto al raccoglimento e all’espulsione dell’acqua.

L’area interessata dai roghi

CONAF, l’assocazione forestale nazionale cilena, ha spiegato lo scorso 8 febbraio che l’area interessata dai roghi copre i 300.000 ettari. Come riferito dalle autorità i roghi hanno causato il ferimento di circa 2.180 persone, distruggendo inoltre 1.180 abitazioni.

Non mancano purtroppo le vittime.