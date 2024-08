Incendi in Grecia, arrivati 32 vigili del fuoco italiani a Igoumenitsa

Igoumenitsa (Grecia), 14 ago. (askanews) – Sbarcato nella tarda serata di martedì al porto di Igoumenitsa il contingente di 32 vigili del fuoco italiani, inviato nell’ambito del Meccanismo Europeo di Protezione Civile per fronteggiare l’emergenza incendi boschivi nel paese ellenico.

Al momento è in corso il trasferimento verso la zona dell’Attica orientale, dove le squadre dei pompieri italiani andranno a operare in contrasto agli incendi boschivi. Operativi all’aeroporto di Elefsis i due velivoli Canadair, che ieri pomeriggio hanno già effettuato missioni per l’antincendio boschivo a Maratona, zona dell’Attica orientale.