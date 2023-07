Incendi in Grecia, le impressionanti immagini di Rodi carbonizzata

Incendi in Grecia, le impressionanti immagini di Rodi carbonizzata

Rodi (Grecia), 27 lug. (askanews) – Impressionanti immagini da Rodi, l’isola della Grecia devastata per giorni dagli incendi. Nel video, l’area vicino al villaggio di Navi carbonizzata: si vedono colline nere e alberi bruciati che restano in piedi a fatica. Anche se le fiamme sono state spente c’è ancora il fumo che si alza in alcune zone.

Centinaia di vigili del fuoco, supportati da rinforzi dell’Unione europea, stanno cercando di contenere le fiamme sull’isola, così come su Corfù ed Evia; ed è scoppiato un nuovo fronte nella Grecia centro-orientale.