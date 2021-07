Incendi in Sardegna, Giorgia Palmas: “Ho il cuore spezzato”

Giorgia Palmas ha espresso via social il suo dolore per gli incendi che hanno devastato parte della Sardegna.

Attraverso un post via social Giorgia Palmas ha espresso il suo dolore per gli incendi che stanno devastando la parte est dell’isola in cui è nata.

“La verità è che è davvero difficile commentare quello che sta succedendo nella mia amata Terra. Fa male, fa sempre troppo male leggere di ettari ed ettari di macchia mediterranea, anche antica di secoli, persa per sempre. Ci trema l’anima pensando a chi ha e sta perdendo tutto, piange il cuore a sapere di tanti animali morti tra le fiamme e tutti vorremmo abbracciare quei cani pastore che hanno provato a difendere le loro greggi a discapito della loro Vita.

Sarebbe bello essere tutti come loro: fedeli alla nostra Madre Terra, onesti sino alla fine e coraggiosi… se qualcuno sa di chi è la colpa parli e chiedo al nostro Governo oltre all’aiuto concreto per queste zone così terribilmente martoriate dall’ignoranza di pochi soprattutto PENE SEVERISSIME a chi causa inferni come questo”, ha scritto la showgirl condividendo alcune immagini delle fiamme che hanno inghiottito in queste ore parte del territorio. Giorgia Palmas ha anche colto l’occasione per ringraziare i vigili del fuoco che stanno cercando di domare le fiamme.

A causa degli incendi in Sardegna più di 20mila ettari sono andati distrutti e quasi 1.500 sono rimaste senza casa.

Giorgia Palmas: il messaggio di Filippo Magnini

Anche il marito della showgirl, Filippo Magnini, ha espresso il suo dolore per quanto accaduto in Sardegna a causa degli incendi. “Io sono particolarmente legato a questa stupenda regione che mia moglie chiama casa e spero che prima possibile si risolva tutto.

Forza Sardegna”, ha scritto l’ex campione.

Giorgia Palmas e Magnini: la vita privata

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono usciti allo scoperto nel 2018. Nel 2020 è nata la loro prima figlia, Mia, e i due – che avrebbero dovuto sposarsi a marzo – hanno rinviato la data delle loro nozze a causa dell’emergenza Coronavirus. Un anno più tardi, il 12 maggio 2021, i due sono finalmente convolati a nozze con rito civile alla presenza di pochi intimi.