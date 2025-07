Incendi in Sardegna: la verità su Punta Molentis

Un’altra giornata di fuoco in Sardegna ha messo in ginocchio le località turistiche, con Punta Molentis a Villasimius nell’occhio del ciclone. Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente alla spiaggia, bloccando le vie di fuga per i bagnanti e costringendo le autorità a mobilitare mezzi di soccorso dal mare. Diciamoci la verità: è inaccettabile che in un’epoca di avanzate tecnologie e pianificazioni di emergenza, ci si trovi ancora a gestire situazioni così drammatiche con una reattività che lascia a desiderare.

La situazione a Punta Molentis

Le immagini di bagnanti in preda al panico, affrettati a recuperare i propri cari e i propri effetti personali, sono un grido d’allerta che non possiamo ignorare. La Guardia Costiera ha recuperato 102 persone, mentre altre motovedette hanno fatto la loro parte. Ma la verità è che la situazione è stata gestita con una superficialità che rasenta l’imprudenza. Perché, in un’area così frequentata, non si è pensato di predisporre un piano di evacuazione più efficace? La risposta è semplice, eppure scomoda: la sicurezza non è mai stata una priorità.

I numeri degli incendi e la responsabilità delle istituzioni

Ogni anno, gli incendi in Sardegna sembrano ripetersi con una regolarità inquietante. Ma i dati ci dicono che le misure preventive sono spesso insufficienti. Secondo le statistiche più recenti, oltre il 70% degli incendi è di origine dolosa, eppure le politiche di prevenzione sono ancora inadeguate. La realtà è meno politically correct: le risorse destinate alla protezione del territorio vengono spesso dirottate verso altre priorità. Le istituzioni devono rendere conto di questo fallimento, eppure continuiamo a vedere il solito balletto di dichiarazioni e promesse senza un reale seguito.

Una riflessione necessaria

Il dramma di Punta Molentis è solo la punta dell’iceberg. La questione degli incendi in Sardegna ci costringe a riflettere su una gestione dell’emergenza che appare sempre più inadeguata. In un momento in cui ci si aspetterebbe un approccio proattivo e strategico, ci troviamo a fronteggiare l’improvvisazione. Le auto bruciate nel parcheggio sono il simbolo di una mancanza di preparazione che non possiamo più tollerare. So che non è popolare dirlo, ma è tempo di smettere di girarci attorno: le istituzioni devono essere responsabilizzate e i cittadini devono pretendere maggiori garanzie di sicurezza.

In conclusione, è fondamentale che tutti noi, cittadini e istituzioni, ci facciamo carico di questa realtà. Non possiamo più permettere che simili tragedie si ripetano senza un serio intervento. Invitiamo alla riflessione critica: quale futuro vogliamo per le nostre coste e per i nostri luoghi di vacanza? Non è solo una questione di prevenzione, ma di rispetto per la vita e per il nostro ambiente.