Roma, 28 lug. (askanews) – Le fiamme devastano le foreste della Repubblica di Yacutia, nella Siberia orientale, in Russia, come si vede in queste immagini aeree. I roghi, alimentati dall’ondata di caldo di luglio, hanno devastato più di 1,5 milioni di ettari di grandi foreste di conifere (taiga), un mese prima dell’annuale stagione degli incendi nella Regione.