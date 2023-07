Incendi in Sicilia, vigili del fuoco in azione nel messinese

Messina, 25 lug. (askanews) – I vigili del fuoco in azione per domare gli incendi boschivi durante la notte a Messina, in Sicilia, dove molte persone sono state evacuate come misura precauzionale. Un’ondata di caldo ha colpito il sud Italia, con la protezione civile dell’isola che ha segnalato una temperatura di 47,6 gradi a Catania il 24 luglio.