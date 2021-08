Incendi, l’isola di Evia continua a bruciare: è il sesto giorno consecutivo

Dall'isola greca di Evia arrivano immagini terribili. Un incendio che sta divampando per il sesto giorno consecutivo ha distrutto migliaia di ettari.

A sei giorni dallo scoppio dell’incendio sull’isola di Evia, le immagini che arrivano dalla Grecia sono a dir poco terribili. “Non è rimasto nulla” sono le parole dei residenti. Le fiamme hanno infatti distrutto praticamente tutto e sono già migliaia i cittadini che sono stati costretti a scappare e avrebbero già lasciato le loro abitazioni.

Moltissimi altri invece si starebbero accingendo a prendere i traghetti che sono già pronti per portarli via da quello che possiamo letteralmente definire un vero e proprio inferno sulla terra.

incendi Grecia, bruciati migliaia di ettari di terreno

Un’aria tersa di fumo e fiamme che circondano un cielo che si è fatto cupo, così si presentano le immagini drammatiche che arrivano dall’isola di Evia che è devastata da un incendio che va ormai avanti da 6 giorni consecutivi.

“I fronti sono enormi, l’area di terra bruciata è enorme”, ha dichiarato a tal proposito il Governatore della Grecia occidentale Fanis Spanos in un’intervista rilasciata all’emittente greca Skai tv.

II Governatore ha inoltre precisato che sono oltre 2500 i cittadini che sono stati ospitati presso alcune strutture come hotel e rifugi. “Il fronte è lungo più di 30 chilometri e gli abitanti di una dozzina di villaggi sono stati evacuati.

Ci auguriamo e desideriamo oggi che l’elemento del fuoco sia stato sconfitto, perché altrimenti tutti i calcoli saranno privi di significato nel contesto della catastrofe in corso”.

incendi Grecia, domate fiamme a nord di Atene

Nel frattempo l’incendio si è propagato anche a Nord di Atene dove i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme che si sono diffuse ai piedi del monte Parnitha. Nonostante ciò le condizioni meteorologiche apparirebbero ancora critiche e non si esclude che le fiamme possano ancora divampare per diverso tempo.

incendi Grecia, impiegati più di 570 vigili del fuoco

Secondo quanto riportato dalle autorità greche, sul posto sono intervenuti oltre 570 vigili del fuoco, senza contare che sono arrivati gli aiuti da parte di paesi come la Francia, la Spagna, l’Egitto e la Svizzera. Sono intervenuti inoltre anche gli aerei antincendio.

incendi Grecia, Tsipras: “Quanto durerà questo dramma?”

A commentare duramente quanto sta accadendo nell’isola di Evia il politico greco Alexis Tsipras che in un tweet ha dichiarato: “Il nord dell’Evia brucia per il sesto giorno consecutivo. L’amministrazione locale e i residenti stanno gridando che sono disperatamente soli, non ci sono forze adeguate a terra o per via aerea e l’unica cura è per le evacuazioni. C’è una direzione? piano? Quanto durerà questo dramma?”