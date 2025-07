Incendi, L'Abbate (M5S): Completare piani per i parchi naturali

Roma, 30 lug. (askanews) – “Dei parchi naturali solo otto piani sono realmente efficienti. Noi abbiamo 24 parchi e sono proprio loro ad essere più deturpati dagli incendi. Voglio che in Commissione Ambiente si concretizzino azioni per la sicurezza e si completino i piani. Vanno tutti portati allo stesso livello, così che questi polmoni verdi creino ossigeno e aria pura per la popolazione.

Sono lieta che il governo stia cambiando passo sulla politica delle aree montane e delle aree interne, bisogna considerarle importanti valorizzando chi se ne occupa”. Lo ha detto Patty L’Abbate, Deputata M5S e membro Commissione Ambiente della Camera, intervenuta a Largo Chigi, format di Urania Tv.