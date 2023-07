Palermo, 26 lug. (askanews) – La stele di Capaci e la scritta No Mafia minacciate dalle fiamme. Gli incendi in Sicilia non sono ancora domati e lungo l’autostrada che collega Palermo a Cinisi lambiscono anche il monumento eretto per commemorare la strage in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani.