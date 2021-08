Roma, 12 ago. (Adnkronos) – “L'Aspromonte, patrimonio dell'Unesco, simbolo dell'Italia che brucia, è distrutto. Ecosistemi compromessi, economia piegata. Un grazie a volontari, Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine e amministratori locali per il loro incessante lavoro. Il Governo intervenga subito. Il mio primo pensiero è per i morti, per i feriti, per le loro famiglie devastate dal dolore”.

Lo scrive su Twitter Beatrice Lorenzin, deputata Pd.