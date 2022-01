Incendi nei boschi di Como e Varese, l’intervento coi droni

Milano, 22 gen. (askanews) – In queste immagini l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere due incendi boschivi. Il primo nell’area montana di Porlezza (CO), a Nord del lago di Muzzano dove hanno operato anche un Canadair e un elicottero Ericksson SS64. Il secondo a Marzio (VA), più precisamente in località Costa Bella, in cui hanno operato tre squadre supportate dal nucleo S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) che con i droni dotati di termocamere hanno continuamente monitorato la situazione dall’alto.