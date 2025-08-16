Incendi nel sud Europa: la calura estiva aggrava la situazione

Gli incendi boschivi nel sud Europa stanno assumendo proporzioni devastanti, alimentati da ondate di calore insostenibile e dalle festività religiose. In Spagna, Portogallo e Grecia, i vigili del fuoco sono in prima linea nella lotta contro le fiamme, mentre le temperature record e le condizioni di secca aggravano la situazione. È impossibile non notare come la crisi climatica stia lasciando un segno indelebile su questa parte del continente, costringendo i cittadini a fronteggiare una realtà allarmante.

Ma come possiamo affrontare questa emergenza?<\/p>

Situazione attuale in Spagna

AGGIORNAMENTO ORE 12:00 – Venerdì scorso, la Spagna ha dovuto affrontare 14 incendi significativi, come riportato da Virginia Barcones, responsabile dei servizi di emergenza. Le previsioni per il weekend non sono affatto rassicuranti: il Primo Ministro Pedro Sanchez ha avvertito che \”oggi sarà nuovamente una giornata molto difficile con un rischio estremo di nuovi incendi\”. La situazione è particolarmente critica nel nord e nell’ovest del Paese, dove le fiamme sono più intense. L’Agenzia Meteorologica Nazionale ha emesso avvisi di pericolo estremo per gran parte del territorio, con temperature che superano i 40 gradi Celsius. Chi di noi non si preoccupa per le famiglie colpite da questa emergenza?<\/p>

In Galicia, gli incendi hanno costretto alla chiusura di diverse autostrade e hanno interrotto i servizi ferroviari ad alta velocità verso Madrid. Secondo il Sistema Europeo di Informazione sugli Incendi Forestali, finora quest’anno in Spagna sono stati bruciati 158.000 ettari, un’area equivalente a quella della metropoli di Londra. È incredibile pensare all’impatto che questi eventi hanno sulla vita quotidiana dei cittadini spagnoli.

Portogallo e il bilancio tragico

Nel frattempo, in Portogallo, il fuoco ha causato la prima vittima: l’ex sindaco della cittadina di Planta, che ha perso la vita mentre cercava di domare le fiamme. Il Presidente Marcelo Rebelo de Sousa ha espresso le sue condoglianze alla famiglia della vittima. Attualmente, quasi 4.000 vigili del fuoco stanno combattendo contro sette incendi attivi, mentre le autorità hanno esteso lo stato di allerta fino a domenica. Ma quanto può resistere un paese sotto pressione? Il governo portoghese ha richiesto assistenza all’Unione Europea attraverso il suo meccanismo di protezione civile.<\/p>

FLASH – Solo un giorno prima, la Spagna aveva ricevuto due aerei Canadair per la lotta contro gli incendi, segnando un’attivazione storica delle risorse di emergenza dell’UE. È chiaro che la solidarietà tra i paesi europei è fondamentale in momenti come questi.

La crisi in Grecia e la solidarietà internazionale

In Grecia, la situazione non è migliore. Un grande incendio sta bruciando da quattro giorni sull’isola di Chios, costringendo a evacuazioni notturne. Le fiamme si sono propagate nella parte settentrionale dell’isola, dove due aerei e due elicotteri hanno effettuato lanci d’acqua durante i momenti di calma. Ma come si vive in un’area così colpita dal disastro? Dopo gli incendi devastanti di inizio settimana in Grecia occidentale, i servizi antincendio rimangono in stato di allerta, specialmente nei pressi di Atene e nelle zone meridionali, dove forti venti e alte temperature aumentano il rischio di nuovi roghi.<\/p>

In tutta Europa meridionale, la domanda di risorse condivise per la lotta contro gli incendi dell’Unione Europea è aumentata in modo esponenziale quest’anno. Bulgaria, Montenegro e Albania hanno chiesto aiuto negli ultimi giorni, con il sistema di emergenza già attivato più volte rispetto all’intera stagione incendi dello scorso anno. È un segnale chiaro di quanto sia urgente e necessaria la cooperazione tra i paesi.<\/p>

Il Patriarca Ecumenico Bartolomeo, leader spirituale degli ortodossi nel mondo, ha espresso solidarietà alle vittime degli incendi durante le preghiere per la Dormizione della Vergine Maria, una delle celebrazioni più significative della fede. Questi eventi ci ricordano quanto sia importante unirci in momenti di crisi, non solo come cittadini di un paese, ma come membri di una comunità globale.