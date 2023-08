Milano, 8 ago. (askanews) – “Abbiamo aumentato le pene edittali minime e massime per chi commette questo reato particolarmente odioso e pericoloso con introduzione di aggravanti ad effetto speciale per chi lo commette nelle funzioni di pubblico ufficiale”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri, sulla norma che prevede un aumento di pene per i piromani.