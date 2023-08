Sotto la cenere degli incendi devastanti in Sicilia restano danni e devastazione. Ora che le fiamme sono spente, sotto la terra arsa covano sentimenti come rabbia e voglia di rinascita. Ma anche richieste di risarcimento danni. I proprietari di una villa a Palermo chiedono al Comune un milione di euro per l’abitazione danneggiata.

Incendi a Palermo: i proprietari di una villa chiedono 1 milione di euro

La famiglia proprietaria di una villa a Pizzo Sella, sulle colline palermitane, si è rivolta al Comune di Palermo, al Comando dei Vigili del Fuoco e al Ministero dell’Interno per ottenere un risarcimento danni a seguito degli incendi. Gli episodi hanno devastato un intero ed esteso territorio, distruggendo anche la loro abitazione, divorata dalle fiamme nella notte tra il 24 e il 25 luglio.

La famiglia, assistita dall’avvocato Giancarlo Greco, ha presentato il conto di 1 milione di euro. A tanto ammonterebbero i danni subiti.

A quanto ammontano i danni degli incendi in Sicilia?

I roghi attorno a Palermo, ma anche in altre aree della Sicilia, hanno reso difficoltosi i soccorsi in quelle roventi giornate. Le zone più colpite risultano essere San Martino delle Scale, Borgo Nuovo, Cinisi e Carini. È in queste aree urbane e forestali che si concentrano i maggiori danni. Non solo abitazioni distrutte, ma anche tre morti. Hanno perso la vita i coniugi Salvatore Cometa (78 anni) e Teresa Monastero (76 anni) rimasti intrappolati dalle fiamme nella loro casa a Cinisi. Rita Pillitteri (88 anni) è deceduta nella sua abitazione a San Martino, soprattutto perché i soccorsi non sono riusciti a raggiungerla in tempo, per salvarla dalle fiamme.

Sui ritardi dei soccorsi (ambulanze bloccate) si aprirà un capitolo di indagini per definire meglio eventuali responsabilità, compresa l’ipotesi di incendio doloso.

Chi pagherà i danni degli incendi in Sicilia?

Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, assicura che dal governo arriveranno ulteriori fondi per i risarcimenti e la ricostruzione delle abitazioni e attività danneggiate. “L’aumento della dotazione del Fondo del ministero dedicato a turisti e operatori danneggiati dagli incendi è sicuramente un intervento importante che denota l’attenzione da parte del governo nazionale e del ministro Santanchè nei confronti della Sicilia”.

Il Consiglio dei ministri prevede fino a 15 milioni di euro per il settore del turismo in Sicilia, Calabria e Sardegna. Risorse di ristoro certamente non sufficienti.

La Regione sta raccogliendo segnalazioni dagli imprenditori agricoli per un rapporto più dettagliato sui danni alle attività.

Anche il mondo dell’economia e delle banche si sta attivando. Bper ha annunciato che metterà “a disposizione una serie di interventi di assistenza e di finanziamenti straordinari: fino a 50 mila euro per i privati ed un milione di euro per le piccole e medie imprese, fino a 60 mesi di durata”. L’istituto di credito applicherà il tasso zero per i primi 12 mesi su importi non superiori ai 10 mila euro. Oltre i 12 mesi saranno disposti tassi a condizioni agevolate, per famiglie e imprese che hanno subito danni a causa degli incendi in Sicilia e in Calabria.