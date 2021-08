Incendi: Papatheu (Fi), 'bene iniziativa ministri azzurri'

Roma, 12 ago. (Adnkronos) – "Servono sanzioni molto più severe nei confronti dei piromani. Plaudo, quindi, all'iniziativa dei ministri di Forza Italia Mara Carfagna, Mariastella Gelmini e Renato Brunetta, che proporranno di modificare la legge sugli incendi". Lo afferma la senatrice di Fi Urania Papatheu.

"Quanto sta avvenendo in Sicilia e Calabria, e quanto accaduto nelle scorse settimane in Sardegna, è inaccettabile -aggiunge-. Da qui l'esigenza di rafforzare i controlli ed aumentare le pene, oltre che di impiegare maggiori risorse per la messa in sicurezza dei territori".