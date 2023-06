Incendi: Prisco (FdI), 'campagna estiva al via, coinvolgere cittadini'

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – "Con l’avvio della campagna estiva contro gli incendi boschivi, occorre che le buone pratiche per prevenire gli incendi siano portate al più ampio pubblico possibile. E’ fondamentale il ruolo dei cittadini nello scongiurare che il nostro patrimonio naturale, tanto prezioso quanto fragile, rischi di andare in fumo per superficialità o per atti volontari e criminali". Lo ha detto Emanuele Prisco sottosegretario all'Interno.

"Il valore – ha continuato – di ogni nostro singolo gesto, nel periodo dell’anno in cui le temperature sono più alte e in cui si è portati a frequentare luoghi aperti e naturali, viene esaltato in questi giorni dalla campagna che la Presidenza del Consiglio ha ideato il collaborazione con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco e che sta andando in onda sulle reti RAI TV. Il lavoro dei Vigili del Fuoco può essere supportato da ciascuno di noi sia nella fase preventiva che in fase di tempestivo avvistamento di un principio di rogo. In questi casi è cruciale chiamare subito il 115 o il numero unico di emergenza 112, per consentire ai soccorritori di intervenire per limitare più gravi danni all’ambiente, al territorio, al patrimonio e alle persone".

"E’ un modo per difendere la nostra Italia – ha precisato – e le sue bellezze, insieme a quei piccoli accorgimenti che possono evitare grandi disastri. L'obiettivo della campagna è coinvolgere i cittadini tanto nella fase di cura quanto in quella di pronta allerta per evitare incendi che poi segnano per molti anni il nostro territorio".