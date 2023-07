Incendi: R.La Russa, '138 volontari protezione civile lombarda inviati in Sicilia e Sardegna'

Milano, 28 lug. (Adnkronos) – Sono 138 i volontari della Protezione civile lombarda impegnati nell’opera di prevenzione e spegnimento degli incendi che hanno colpito in queste settimane Sicilia e Sardegna. "A loro -dice l’assessore alla Protezione civile e Sicurezza della Regione Lombardia, Romano La Russa- va il mio ringraziamento per l’infaticabile impegno e l’abnegazione che dimostrano ogni giorno a favore della collettività".

"Le attività -spiega La Russa- fanno parte del gemellaggio Aib 2023 che vede le squadre di Protezione civile lombarde specializzate nell’antincendio boschivo Aib 'inviate' nelle regioni italiane che maggiormente sono interessate dal fenomeno dei roghi per garantire la più ampia disponibilità di forze in campo nell’attività di spegnimento, ma anche di prevenzione. Il volontariato di protezione civile -aggiunge l’assessore- formato e specializzato nell’antincendio boschivo, appartenente al sistema regionale Aib, si è subito messo a disposizione con il consueto spirito di solidarietà".

I volontari Aib hanno lavorato in supporto al sistema locale Antincendio boschivo affiancando i vigili del fuoco, il Corpo forestale regionale, le organizzazioni di volontariato locali e le rispettive Regioni. In Sicilia, sono stati impiegati complessivamente 42 operatori, prima in provincia di Palermo e poi a Enna, con 5 pick up con modulo Aib e un’autobotte Aib da 4.000 litri. In Sardegna, nella zona meridionale, sono stati impiegati complessivamente 96 operatori con 15 pick up con modulo Aib, un’autobotte Aib da 1200 litri e altri mezzi di supporto per trasporto di attrezzature e persone.