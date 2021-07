Incendi: Salvini, avviata raccolta fondi per emergenza sarda

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “La Lega ha avviato una raccolta fondi per l’emergenza incendi in Sardegna. I contributi liberali raccolti saranno impiegati per iniziative di solidarietà per le comunità colpite dagli incendi. Le conseguenze finora sono devastanti. Siamo in contatto costante con il Governatore Solinas: per la Protezione Civile almeno 10mila ettari di territorio sono andati in fumo".

Ad annunciare l'iniziativa è il leader della Lega Matteo Salvini e il deputato Eugenio Zoffili, coordinatore Lega in Sardegna.

"Un ringraziamento di cuore va a tutte le donne e gli uomini impegnati in queste ore nella lotta agli incendi, combattuta dalla Regione Sardegna e dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile con un imponente schieramento di operatori e mezzi, e un abbraccio alle popolazioni colpite a cui vogliamo essere vicini anche attraverso questa iniziativa.

Conto corrente intestato a Lega Sardegna per Salvini Premier – IBAN IT92A0760103200001050000957 – Causale: erogazione liberale emergenza incendi Sardegna”, concludono Salvini e Zoffili.