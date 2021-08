Incendi: sindaco Catania, 'sgravi fiscali per cittadini che hanno subito danni'

Catania, 2 ago. (Adnkronos) – "Il Comune di Catania, con la Protezione civile, ha fatto la propria parte ma siamo in presenza di eventi assolutamente eccezionali in un contesto assolutamente eccezionale". Lo ha detto il sindaco di Catania Salvo Pogliese incontrando i cronisti con il Governatore siciliano, Nello Musumeci.

Sulle famiglie che hanno subito danni ingenti per le fiamme, Pogliese ha detto: "Noi andremo a sancire degli sgravi fiscali, in riferimento ai tributi di competenza comunale – dice – e ad elargire un contributo speciale per gli affitti".