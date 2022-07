Incendi sul Carso e in Versilia, 200 vigili del fuoco impegnati

Milano, 20 lug. (askanews) – Continuano le operazioni per lo spegnimento degli incendi boschivi e di interfaccia che da ieri mattina stanno impegnando i vigili del fuoco sul Carso Goriziano e Triestino. Sui fronti di fuoco attivi, a Devetaki, Sablici, Jamiano nel Comune di Doberdò (GO) e Medeazza nel comune di Duino Aurisina (TS), sono al lavoro 100 vigili del fuoco con 25 mezzi, che operano con il supporto di due Canadair e un elicottero.

Al momento l incendio non è ancora sotto controllo e sono in corso evacuazioni precauzionali intorno all abitato di Jamiano.

In Versilia sono più di 100 i vigili del fuoco in azione con 30 mezzi, molti dei quali dislocati nell area con maggiori criticità, il Comune di Massarosa. Oltre 800 ettari di bosco andati in fiamme, 300 le persone evacuate oggi dalle proprie case a scopo preventivo tra Gualdo e Valpromaro.

Attualmente sono in volo 2 Canadair.