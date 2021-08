Incendi: Tajani, 'seguo vicenda con apprensione'

Roma, 12 ago. (Adnkronos) – "Seguo con apprensione gli sviluppi sugli incendi in tutto il Centro Sud. Sono in contatto con i nostri dirigenti in Calabria e Sicilia. Pronti a fornire ogni strumento necessario a livello europeo per affrontare l'emergenza. Pieno sostegno a tutto il comparto agricolo.

Una preghiera per le vittime e per tutti quei poveri animali arsi vivi. Pene severe per i responsabili degli incendi dolosi, gente orribile e senza scrupoli. Grazie a Vigili del Fuoco e Guardia Forestale per il loro encomiabile operato". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia.