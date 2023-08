L’America in fiamme. Alle isole Hawaii si sta consumando quello che le autorità hanno definito “il peggior disastro del secolo”, con un bilancio di morti e dispersi in costante salita. Dalla notte del 12 agosto brucia anche Glendale, in Arizona, dove un cantiere di riciclo rifiuti in plastica è andato distrutto dalle fiamme, costringendo la polizia a chiudere una delle principali autostrade dello Stato.

Mega incendio a Glendle: chiusa parte della Grand Avenue

Pompieri e soccorritori stanno lottando contro le fiamme, nella contea di Glendale. Molti raccordi della Grand Avenue sono stati chiusi al traffico. Altre vie che percorrono la West Valley, e collegano la California con altri Stati americani, risultano inaccessibili.

I vigili del fuoco della contea e gli agenti di Glendale hanno segnalato alcuni incendi di due rimorchi. Un serbatoio di propano sarebbe esploso, innescando gli incendi.

Le fiamme si sono poi estese coinvolgendo un deposito di riciclaggio della plastica e diverse linee elettriche.

Carburanti e plastiche continuano a bruciare minacciando la salute e la sicurezza degli abitanti. Qui sotto le immagini.

DEVELOPING: Emergency crews responding to massive fire in Glendale, Arizonapic.twitter.com/Ckdd83qPts — Intel Point Alert (@IntelPointAlert) August 13, 2023

La Grand Avenue: una delle più grandi vie d’America

Questa strada è strategica. A fine Ottocento circondava la città di Peoria, in Arizona, per 29 chilometri, in modo diagonale. Nei decenni successivi contribuì allo sviluppo economico e sociale di questo territorio arido e dell’intera contea.