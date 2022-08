Incendi, vasto rogo a Trabia: 60 persone in fuga

I vigili del fuoco sono in azione nel Palermitano per un vasto incendio divampato nella notte a Trabia.

Vigili del fuoco in azione nel Palermitano per un vasto incendio divampato nella notte a Trabia: sono state ore difficili, accompagnate da lunghi momenti di tensione in contrada Danigarci.

Incendio a Trabia: fiamme alte fino a 3 metri

Dall’una fino alle 7 di questa mattina le fiamme alte sino a tre metri circa hanno devastato la ricca vegetazione di zona.

Inoltre, sfiorate dalle fiamme due abitazioni, mentre altre quindici sono a rischio incendio, motivo per il quale sono state evacuate.

Incendio a Trabia: 60 persone in fuga

Sessanta persone hanno trascorso la notte tra parenti o famiglie che si trovavano distanti dal vasto rogo, che ha abbracciato un fronte di fuoco di circa un chilometro e mezzo.

Sul luogo dell’accaduto sono giunti i carabinieri della locale stazione, guidati dal comandante Roberto Chilla, assieme ai i vigili del fuoco, alla protezione civile e forestale: insieme hanno sgomberato l’area, in quanto nelle abitazioni si trovavano bombole di gas che avrebbero potuto provocare danni irreparabili, qualora le fiamme avessero raggiunto le abitazioni.

10 caprini hanno perso la vita

Tantissimi anche gli animali salvati dalle fiamme, anche se una decina di caprini purtroppo non ce l’hanno fatta. Ad alimentare le fiamme ci ha pensato anche un forte vento di scirocco.