Notte di incendi nel Salento. Sono state incendiate sette auto e due abitazioni. Stanno indagando per cercare un collegamento.

Notte di incendi nel Salento.

Sono state incendiate sette auto e due abitazioni. Gli episodi potrebbero avere un collegamento. Fortunatamente non ci sono feriti.

Incendiate 7 auto e 2 abitazioni nel Salento: si cerca collegamento tra gli episodi

Una notte di incendi nel Salento. Un fenomeno che sembra non fermarsi, nonostante il pugno duro della Prefettura. La scorsa notte, in meno di mezz’ora, hanno preso fuoco sette vetture e due abitazioni. Il primo episodio si è verificato intorno alle 23.15 a Mancaversa, marina di Taviano, sulla provinciale 215, e ha riguardato un immobile, composto da tre piani, di un avvocato 48enne di Matino.

Sul posto sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Gallipoli, che hanno domato le fiamme che si erano propagate nella casa. Fortunatamente al momento dell’incendio non erano presenti persone in casa.

Gli episodi potrebbero essere collegati

Alle 23.30 due squadre dei vigili del fuoco, di Maglie e Ugento, sono state impegnate nel comune di Matino con i carabinieri, per l’incendio di cinque macchine appartenenti ai componenti della stessa famiglia: una Mitsubishi, una Ford Fiesta, una Peugeot 307, una Fiat 600 e una Renault Megane.

Dopo dieci minuti sono dovuti andare in via Roma, per altre due vetture incendiate, una Mercedes Vito e una Fiat 600, e odpo cinque minuti nuovo incendio di un’abitazione estiva, intestati alla stessa donna. Gli agenti stanno raccogliendo tutti gli elementi, che sembrano essere collegati tra loro.