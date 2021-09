Incendio a Campo Imperatore: distrutto dalle fiamme il rifugio De Carolis a Fonte Vetica

Le fiamme hanno completamente distrutto il rifugio De Carolis. L’incendio è avvenuto a Campo Imperatore e non ha lasciato scampo alla struttura.

Un grave incendio è divampato nella zona di Campo Imperatore, in provincia de L’Aquila, durante le prime ore di giovedì 2 settembre 2021. Il rogo ha distrutto il rifugio De Carolis.

Incendio a Campo Imperatore, la vicenda

Sono intervenuti sul posto quattro mezzi dei vigili del fuoco e circa una decina di pompieri.

Il rifugio De Carolis si trova a Fonte Vetica che non è molto lontano dalla cittadina di Castel del Monte. Non si conoscono ancora le cause dell’incendio: sono in corso comunque le indagini per capire cosa sia accaduto e l’origine delle fiamme. La notizia è stata riportata dal Corriere Adriatico.

Incendio a Campo Imperatore, i dettagli

Il fuoco divampato nella notte ha distrutto completamente la struttura. Il rifugio De Carolis, in località Fonte Vetica, si trova in un luogo immerso nella natura.

Secondo fonti locali, all’interno della struttura sarebbero stati fatti da poco dei lavori di ristrutturazione. A lanciare l’allarme alcuni ospiti della struttura: in quel momento il ristorante era chiuso. L’ipotesi al vaglio degli inquirenti sarebbe un incendio divampato dalla cucina per poi propagarsi il maniera veloce. La struttura in legno è stata quindi completamente distrutta a distanza di due anni dagli ultimi lavori: realizzate camere per soggiorni, ristorante e bar.

Tantissime persone hanno espresso grande solidarietà per i proprietari del rifugio Fonte Vetica.

Incendio a Campo Imperatore, altri episodi

